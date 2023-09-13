В Петербурге задержан возможный организатор нелегальных экскурсий по крышам

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Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора нелегальных экскурсий по городским крышам, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк. Задержанный 35‑летний уроженец Хабаровского края, по версии полиции, привлек к участию в незаконном бизнесе двух администраторов и пятерых гидов.

Как пишет издание, задержание стало возможным благодаря соцсетям, где размещались рекламные предложения посмотреть на город с высоты. По предварительным данным, группа действовала в течение почти полутора лет и ее суммарный доход от противоправной деятельности мог достигать 9 млн рублей.

В отношении задержанного следователем СУ УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2‑й статьи 171 УК РФ, — рассказала Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом, как указывает издание, стоимость экскурсии в разное время варьировалась от 500 до 1000 руб­лей, а плата, как правило, взималась через онлайн-банк на счет экскурсовода. Основными местами проведения нелегальных прогулок были крыши зданий на Невском и Лиговском проспектах, а также на улицах Рубинштейна и Пушкинской. В полиции изданию рассказали, что, помимо экономических нарушений, нелегальный бизнес представляет реальную угрозу для жизни и здоровья экскурсантов, так как подобные прогулки не обеспечены необходимыми мерами безопасности.

При этом, как показывает практика, гиды-нелегалы никогда не признаются в совершении противоправных действий, доказать которые нет возможности, пишет издание. Так, руфер может заявить, что проводил экскурсию на улице, а на крышу туристы забрались по собственному желанию.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал руководителя компании «Спутник» Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии в подземном коллекторе реки Неглинки, где в августе погибли восемь человек. Ким был арестован на два месяца.