В Госдуме предложили ужесточить контроль над домашними животными

Законы РФ должны контролировать деятельность заводчиков, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что квартиры с большим количеством животных доставляют неудобства окружающим.

Коммерсанты зарабатывают на этом, это же коммерческая деятельность, они продают потом этих собак-инвалидов под видом породистых. Чтобы эту деятельность прикрыть и этих беспредельщиков, от которых вешаются все соседи, либо чтобы они привели в соответствие нормы содержания, условия содержания, количество этих животных, либо шли заниматься какой-то другой деятельностью, помидоры продавали, а не собак, например, — рассказал Бурматов.

Депутат подчеркнул, что обязательная регистрация питомцев поможет привить хозяевам чувство ответственности. По его словам, эта процедура бесплатна — платить придется только для оформления документов на выезд питомца за границу.

Ранее кинолог Григорий Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.