Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:45

В Госдуме предложили ужесточить контроль над домашними животными

Депутат Бурматов: закон должен контролировать заводчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Законы РФ должны контролировать деятельность заводчиков, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что квартиры с большим количеством животных доставляют неудобства окружающим.

Коммерсанты зарабатывают на этом, это же коммерческая деятельность, они продают потом этих собак-инвалидов под видом породистых. Чтобы эту деятельность прикрыть и этих беспредельщиков, от которых вешаются все соседи, либо чтобы они привели в соответствие нормы содержания, условия содержания, количество этих животных, либо шли заниматься какой-то другой деятельностью, помидоры продавали, а не собак, например, — рассказал Бурматов.

Депутат подчеркнул, что обязательная регистрация питомцев поможет привить хозяевам чувство ответственности. По его словам, эта процедура бесплатна — платить придется только для оформления документов на выезд питомца за границу.

Ранее кинолог Григорий Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.

депутаты
Госдума
питомцы
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.