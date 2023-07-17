В Госдуме предложили присваивать звезды отдыху на природе Депутат Кривоносов предложил классифицировать места отдыха туристов на природе

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Российских туристов предлагают уведомлять об уровне услуг в некапитальных и модульных гостиницах, соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах туристической деятельности» подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. В беседе с «Парламентской газетой» он рассказал, что необходимо уточнить требования для мест размещения туристов на природе, а потому для таких локаций нужно ввести сначала добровольную, а потом и официальную звездочность.

Кривоносов уточнил, что для объектов, которые сейчас часто называют глэмпингами, предлагается законодательно закрепить понятие «модульный отель» — некапитальные строения с возможностью временного размещения и проживания и с оказанием других туристических услуг. Среди предлагаемых нововведений — добровольная, а впоследствии и обязательная классификация модульных отелей, то есть присваивание им «звездочности».

Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что глэмпинг — это модульный отель, а кемпинг — это специальные стоянки, где туристы живут либо в машинах, либо ставят рядом с ними палатки. По словам депутата, таким локациям нужно дать определения в законе и уточнить требования к размещению в них. Как подчеркнул Кривоносов, если в этом направлении туризма навести порядок, его будет легче финансировать и развивать.

Ранее директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Кирилл Ярыш заявил, что продолжительность курортного сезона в городе может увеличиться на месяц. По словам чиновника, из-за теплой погоды и высокой температуры воды в море он может закончиться в октябре.