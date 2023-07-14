Курортный сезон в Сочи может продлиться на месяц Власти Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона до октября из-за теплой погоды

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Продолжительность курортного сезона в Сочи может увеличиться на месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилла Ярыша. По словам чиновника, из-за теплой погоды и высокой температуры воды в море он может закончиться в октябре. Предполагается, что увеличение бархатного сезона может привести к росту турпотока до 4,5 млн человек.

Учитывая, что температура морской воды ставит рекордные отметки, составляет 26 градусов, предрекают, что бархатный сезон продлится с сентября до середины, а может быть, до конца октября, — сказал он.

Ярыш также подчеркнул, что в настоящее время в Сочи наблюдается традиционная для лета высокая загруженность отелей. Загрузка в прибрежных районах города-курорта составляет 86%, а в горном кластере — 74%. Места в санаториях заняты практически полностью, подытожил он.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко ранее объяснил, как ливни и штормовые предупреждения повлияли на отдых россиян в Сочи. По его словам, непогода испортила поездки только туристам-дикарям, планировавшим свой отпуск самостоятельно. Путешественники, которые покупали туры, не столкнулись с какими-либо серьезными проблемами, считает он.