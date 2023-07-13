Эксперт по туризму рассказал, кому испортила отдых непогода в Сочи Эксперт по туризму Осауленко: непогода испортила отдых в Сочи путешественникам-дикарям

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Непогода и штормовые предупреждения испортили отдых в Сочи туристам-дикарям, которые самостоятельно спланировали свой отпуск, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт подчеркнул, что у путешественников, которые покупали туры, проблем не возникло.

Мы с вами практически не видим, чтобы в каком-то отеле шли эвакуационные мероприятия, что где-то там что-то затопило или снесло, — подчеркнул Осауленко.

По его словам, такие туристы продолжают спокойно отдыхать, о них заботится персонал. Единственным неудобством можно назвать только невозможность посетить пляж. При этом самостоятельные путешественники, которые останавливаются в частных секторах, постоянно попадают в сюжеты различных СМИ о трудностях из-за непогоды в Сочи. По мнению Осауленко, это полностью их ответственность, так как они сами принимали решение выбрать такой способ отдыха.

В ночь на 12 июля ливни начались в Туапсинском районе Краснодарского края. По данным МЧС, за три часа там выпало 144 мм осадков, что привело к поднятию уровня рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Потоки воды и грязи разрушают коммуникации, магазины и мосты, уносят транспорт и затапливают дома.