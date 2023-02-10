В Госдуме предложили деоккупировать Германию Депутат Госдумы Федоров призвал Россию освободить Германию от американских войск

Фото: White House/via Global Look Press

Военнослужащие США на авиабазе Рамштайн

Россия должна освободить Германию от американской армии, тем самым приобретя союзников в лице немецкого народа, заявил в эфире телеканала «Первый Севастопольский» депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, в ФРГ осознают, что страна не обладает полноценным суверенитетом.

Мы можем ставить вопрос о деоккупации Германии. И тем самым мы получим на свою сторону немецкое общество, которое ненавидит оккупантов. Почему это не использовать? — задал вопрос Федоров.

Ранее пользователи Twitter осудили министра обороны Германии Бориса Писториуса после слов о том, что мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше. По их мнению, главе Минобороны стоит чаще думать о проблемах немецкой армии, а не о российском лидере. Другие читатели газеты сочли, что политикам, делающим такие заявления, нельзя занимать высокие должности в государстве.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что к управлению в Германии пришли самоуверенные люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации в политике. По его словам, нынешнее руководство страны не знает цену миру, о чем свидетельствуют слова лидера немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок сделала «подарок» Кремлю, сказав о «войне» Европы с Россией.