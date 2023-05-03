В Госдуме предложили объявить Зеленского террористом Морозов предложил объявить Зеленского террористом после атаки дронов на Кремль

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил официально объявить президента Украины Владимира Зеленского террористом. По его словам, которые приводит РИА Новости, атака на Кремль обозначает новый этап в специальной военной операции.

Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом, — сказал Морозов.

Депутат добавил, что безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт, а ответ на атаку дронов должен быть эффективным, а не равноценным.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.