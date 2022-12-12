В Госдуме предложили объединить все административные статьи об иноагентах «Коммерсант»: депутат ГД Выборный предложил объединить «иноагентские» статьи КоАП в одну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

В Госдуме подготовили новые поправки к законопроектам об изменении норм Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся деятельности иностранных агентов, пишет «Коммерсант». Автор поправок, депутат Анатолий Выборный предложил объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента.

Так, депутат предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности, предложив объединенную статью 19.34 под названием «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Под нарушением в этой версии будут пониматься, в частности, осуществление иноагентской деятельности лицом, не включенным в реестр, непредставление необходимых сведений, несообщение о статусе иноагента и несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством.

По словам Выборного, такая дифференциация позволит облегчить задачу правоприменителей. При этом нынешние размеры штрафов в основном сохранятся, за исключением штрафа за распространение материалов без указания статуса иноагента. Предполагается, что штраф за это вырастет с нынешних пяти тысяч до 10–30 тысяч рублей.

Что же касается поправок в УК РФ, то из ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» предлагается убрать признак злостности в связи с неоднозначной практикой правоприменения. Вместе с тем в статью вносится дополнение, согласно которому уголовная ответственность будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой статье 19.34 КоАП. Наказание за эти преступления останется прежним и составит до двух лет лишения свободы. В отдельную часть ст. 330.1 предложено вывести уголовную ответственность за непредставление документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности России.

Ранее Министерство юстиции России опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, в котором числятся 493 физических лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. В ведомстве уточнили, что в списке будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать физических лиц-иноагентов, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.