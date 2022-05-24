В Госдуме предложили не выплачивать внешний долг недружественным странам Госдума изучит предложение не выплачивать внешний долг до разморозки активов за рубежом

Государственная дума РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по финансовому рынку и по бюджету и налогам изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу до разморозки активов России в недружественных странах, пишет ТАСС. Эту тему поднял депутат от КПРФ Николай Коломейцев, отметивший, что Россия продолжает платить по своим долговым обязательствам в условиях заморозки золотовалютных и финансовых резервов за рубежом.

Депутат предложил запросить в Минфине и ЦБ информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами и прекратить платить совокупный долг вплоть до разморозки активов. В ответ на это Володин пообещал обсудить проблему после того, как этот вопрос будет изучен в комитетах.

В соответствии с регламентом поручим изучить этот вопрос председателю профильного комитета по финансовым рынкам и вместе с вами внести предложения по этому вопросу, — заявил Володин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отчитался о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу. Он отметил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США.

По мнению Силуанова, Запад хочет услышать слово «дефолт». Он связал это с желанием нанести удар по имиджу России как надёжного заёмщика. Министр добавил, что Запад будет всеми силами стараться ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.