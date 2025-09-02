День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:53

В Госдуме предложили дать россиянам гарантии в одном вопросе

Депутат Нилов призвал ввести квоты для россиян на некоторых предприятиях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На предприятиях в отдельных отраслях нужно установить квоту для работников-россиян, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Свое мнение он изложил в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову, сообщает «Парламентская газета».

Нужно стимулировать компании принимать на работу в первую очередь своих граждан, готовить их, заниматься профориентацией. Поэтому еще одно мое предложение — рассмотреть меры поддержки для организаций, которые вкладывают в развитие сотрудников, обучение, — написал он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода. Как поясняют в администрации города, новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества услуг и создание дополнительных рабочих мест для российских граждан.

Госдума
депутаты
предложения
Россия
