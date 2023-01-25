В Госдуме поставили окончательный диагноз авторам идеи удара по Москве Депутат Госдумы Шеремет назвал планы Киева нанести удары по Москве и Петербургу шизофренией

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Планы Киева нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, о которых говорил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, — проявление шизофрении, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости. Парламентарий добавил, что подобные идеи — попытки отвлечь украинское общество от провалов в ходе конфликта и попросить оружие.

С одной стороны, подобные заявления и планы — проявление тяжелого психического расстройства в виде шизофрении. С другой — попытка отвлечь, прежде всего, украинское общество, от провалов на фронте и параллельно выпросить у западных стран очередной транш и военную помощь, что позволит продлить агонию киевского режима, — сказал Шеремет.

Ранее Подоляк в беседе с журналистом Майклом Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал удары по «ленивым» российским городам. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, отметил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Подоляка, что такие угрозы подтверждают правильность избранного Россией пути о защите страны.