В Кремле ответили на угрозы Киева ударить по Москве и Петербургу Песков: заявление Подоляка о возможности ударов по РФ подтверждают правильность избранного Кремлем пути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Киевский режим причастен к организации терактов и не гнушается ничем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что такие угрозы подтверждают правильность избранного РФ пути по защите страны.

Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений - намерений оградить себя от такой опасности, — сказал Песков.

Он напомнил, что Киев причастен к организации террористических актов на территории РФ. В частности, речь идет об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи в Московской области.

Ранее Подоляк в беседе с журналистом Майклом Наки (внесен Минюстом в список иноагентов) анонсировал удары по «ленивым» российским городам. Это прежде всего относится к Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, предупредил он.