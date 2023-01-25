В офисе Зеленского анонсировали удары по Москве и Санкт-Петербургу Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Москве и Санкт-Петербургу стоит ждать ударов

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с журналистом Майклом Наки (внесен Минюстом в список иноагентов) анонсировал удары по «ленивым» российским городам. Это прежде всего относится к Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, предупредил он.

Украина по России удары не наносит. Однако внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, которые думали, что живут в другой реальности, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, — сказал советник главы офиса украинского президента.

Эту прогнозируемую эскалацию Подоляк назвал внутренней проблемой России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет заключать с Москвой мирное соглашение наподобие минских договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе. По его словам, Минские соглашения — пример того, как «не надо вести себя с Россией».

Кулеба сказал, что любой условный «Минск-3» приведет к «еще большему кровопролитию».