Украина отказалась от соглашений с Россией наподобие Минских Кулеба: Киев не станет подписывать с Россией соглашения наподобие Минских

Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киев не станет заключать с Москвой мирное соглашение, наподобие минских договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, заявил в интервью Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Минские соглашения — пример того, как «не надо вести себя с Россией».

Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией. <...> Любой гипотетический «Минск-3» будет иметь только один результат — еще более кровопролитную войну, — сказал Кулеба.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился со словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в начале декабря 2022 года заявила, что заключение Минских соглашений в 2014 году являлось «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее».

Аналогичное мнение высказал ранее бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Он заявил, что Запад хотел ослабить Россию с помощью Минских соглашений, так как изначально понимал, что Киев не будет их соблюдать. По мнению эксперта, западные страны вели в отношении России циничную и беспринципную игру, а действия Киева спланировали заранее.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что считает пугающими слова Меркель об истинных целях Минских соглашений. Ее высказывание подрывает веру в силу слова политиков Европы, отметил он.