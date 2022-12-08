Политолог: на Западе знали, что Киев не будет следовать Минским соглашениям Политолог Клинцевич: на Западе знали, что Киев не будет следовать Минским соглашениям

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад хотел ослабить Россию с помощью Минских соглашений, так как изначально понимал, что Киев не будет их соблюдать, заявил в беседе с «360» политолог Франц Клинцевич. Так он прокомментировал слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были попыткой дать Украине время усилиться и подготовиться к боевым действиям. По мнению эксперта, Запад вел в отношении России циничную и беспринципную игру, а действия Киева спланировал заранее.

Она изначально знала, что американцы дали команду Украине играть в эти игры и сказали даже, возможно, мол, и вы немножко поиграйте, так как Украина все равно на это не пойдет. Все эти действия были связаны только с одним — попыткой прогнуть Россию, прогнуть ЛНР и ДНР, чтобы они пошли на уступки, сдались и так далее, — считает Клинцевич.

Политолог считает, что украинские власти проводили геноцид на Донбассе для формирования страха и утверждения собственных правил. Также он заявил, что на Украине «будет только то, что мы разрешили» и добавил, что «игры в суверенитеты» будут окончены. Помимо того, эксперт убежден, что и нынешнее, и предыдущее правительство Киева полностью продажным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ранее заявила, что Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались для того, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.