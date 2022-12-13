В Австрии осудили слова Меркель о Минских соглашениях Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал «пугающими» слова Меркель о Минских соглашениях

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что считает пугающими слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений. Ее высказывание подрывает веру в силу слова политиков Европы, отметил он на круглом столе в Вене, который посвятили конфликту на Украине, сообщает РИА Новости.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала <...>, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине <...>, чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом, — подчеркнул Штрахе.

Он добавил, что так в Европе уничтожается «любое основание для доверия».

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях является признанием в совершении международного преступления. По его словам, Запад не планировал мирное урегулирование конфликта на Украине, а ожидал его эскалации. Эксперт убежден, что милитаризованная Украина нужна западным странам, чтобы вести конфликт с Россией.