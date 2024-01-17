В Госдуме пообещали разобраться с хранением сгоревшего в зоне СВО оружия Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Росгвардия проведет проверку обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, никаких регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.

Отмечается, что 15 января в одном из подразделений Росгвардии на юге ДНР произошел пожар на контрольно-пропускном пункте, в результате которого «сгорели три единицы АК и пулемет». Военкоры считают, что причиной послужило распоряжение командира хранить оружие под замком.

Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками. <...> Если это так, очевидно, что речь идет об откровенной дурости отдельно взятого командира, — написал Хинштейн.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские бойцы на линии боевого соприкосновения (ЛБС) согреваются с помощью буржуек, химических стелек, а также спортивных газовых горелок. Эксперт добавил, что в танках, БМП и БТР есть печки.

По его словам, хорошо себя зарекомендовали химические стельки, обеспечивающие теплом свыше 10 часов. Собеседник подчеркнул, что пользуются популярностью бензиновые грелки, где топливо «не горит, а вступает в химическую реакцию, нагревая прибор до 60 градусов Цельсия».