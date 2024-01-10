Военэксперт рассказал, как российские бойцы согреваются на передовой Военэксперт Суконкин: бойцов ВС России на ЛБС согревают буржуйки, стельки и БМП

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские бойцы на линии боевого соприкосновения (ЛБС) согреваются с помощью «буржуек», химических стелек, а также спортивных газовых горелок. Эксперт добавил, что в танках, БМП и БТР есть штатные печки.

Печка-буржуйка. Все это ставят либо в палатке, соблюдая требования пожарной безопасности и тепловизионной маскировки, но не на переднем крае. Либо в блиндажах, либо в закрытых окопах. Есть газовые отопители, в том числе спортивные, с отражателем тепла. Холодный блиндаж прогревается за час. Проветривать, конечно, надо, так как кислород сжигается, но тепло остается, — отметил Суконкин.

По его словам, хорошо себя зарекомендовали химические стельки, обеспечивающие тепло свыше 10 часов. Собеседник подчеркнул, что пользуются популярностью бензиновые грелки, где топливо «не горит, а вступает в химическую реакцию, нагревая прибор до 60 градусов Цельсия».

Если про индивидуальные средства обогрева: есть химические стельки, хорошо себя зарекомендовавшие. 10 и более часов поддерживают тепло, иногда даже очень горячо в них. Плюс есть старые, еще советские, бензиновые грелки, где бензин не горит, а вступает в химическую реакцию и грелка нагревается до 60 градусов, их в чехлах обычно носят, чтобы не обжечься, — рассказал Суконкин.

Он предположил, что большие костры в зоне СВО никто не разводит, а в боевых условиях, для сведения тепловизионной заметности к минимуму, применяют маскировочные сетки и брезент. Эксперт отметил, что в танках, БМП и БТР есть штатные обогреватели.