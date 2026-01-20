Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:30

В Госдуме поддержали новые меры против дропперов

Володин поручил проработать инициативы Лугового против дропперов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предложения депутата Андрея Лугового по борьбе с дропперами необходимо проработать и реализовать их в виде законов, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин. По его мнению, нужно усилить ответственность за содействие схемам дропперства.

Давайте мы поддержим предложения Лугового и в рамках либо межфракционной группы как лучше и эффективнее, так давайте решим; либо посмотреть, исходя из профильности в рамках комитетов, давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов, — сказал Володин.

Луговой представил несколько инициатив, включая уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие дропперским схемам, ограничение числа счетов для иностранных граждан с открытием только по загранпаспортам и обязательное указание ИНН при переводе средств с карты на карту.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что с июля 2026 года обязательное использование биометрии при сделках с недвижимостью поможет бороться с мошенничеством. Согласно новым правилам, биометрические данные будут требоваться при регистрации перехода прав собственности, что исключит возможность продажи квартир без ведома их владельцев через подставных лиц.

Вячеслав Володин
дропперы
мошенники
законы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему могло сорваться подписание плана по восстановлению Украины
Польский генерал решил угнать машину жены Туска и горько поплатился
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.