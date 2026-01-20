В Госдуме поддержали новые меры против дропперов

Предложения депутата Андрея Лугового по борьбе с дропперами необходимо проработать и реализовать их в виде законов, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин. По его мнению, нужно усилить ответственность за содействие схемам дропперства.

Давайте мы поддержим предложения Лугового и в рамках либо межфракционной группы как лучше и эффективнее, так давайте решим; либо посмотреть, исходя из профильности в рамках комитетов, давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов, — сказал Володин.

Луговой представил несколько инициатив, включая уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие дропперским схемам, ограничение числа счетов для иностранных граждан с открытием только по загранпаспортам и обязательное указание ИНН при переводе средств с карты на карту.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что с июля 2026 года обязательное использование биометрии при сделках с недвижимостью поможет бороться с мошенничеством. Согласно новым правилам, биометрические данные будут требоваться при регистрации перехода прав собственности, что исключит возможность продажи квартир без ведома их владельцев через подставных лиц.