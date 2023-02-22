В Госдуме перечислили условия участия России в ДСНВ Депутат ГД Чепа: Россия возобновит участие в ДСНВ только при гарантиях безопасности

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россия возобновит участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только при условии, что будут обеспечены гарантии безопасности, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. В беседе с Lenta.ru он отметил, что Россия не выходит из договора, а приостанавливает свое участие.

Еще в 2021 году мы письменно попросили США предоставить гарантии безопасности для нашей страны, но ответа не получили. Соответственно, мы не можем говорить и о дальнейших контактах, которые ставят нас под угрозу. Надо понимать, что основным инструментом обеспечения безопасности сегодня является именно ядерное оружие, - пояснил парламентарий.

Он уточнил, что в последнее время Россия прекратила пускать на свои объекты иностранных проверяющих. Такое решение было связано с перегибами со стороны США и Запада и отказе допускать россиянам к своим военным объектам с 2021 года. Депутат уточнил, что в Госдуме вопрос о приостановке участия в ДСНВ поднимался уже тогда.

Мы также располагаем сведениями о том, что ведутся работы по модернизации ядерного оружия и готовится проведение его испытаний. Естественно, что мы отвечаем на такие выпады. Тем более, совсем недавно США потребовали, чтобы мы допустили их на ряд объектов, где разрабатываются и производятся новые системы ядерного оружия, - заключил Чепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о готовности России вернуться к ДСНВ, когда Россия увидит готовность западных стран обратить внимание на озабоченности Москвы. По его словам, реакция Запада на решение России свидетельствует о неготовности к переговорам.

Во вторник, 21 февраля, в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он отметил, что вероятность возвращения к ДСНВ остается.