В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине Депутат Соболев: ЕС хочет продлить конфликт на Украине до начала войны с Россией

ЕС заинтересован в продолжении конфликта на Украине вплоть до перерастания его в полномасштабную войну между Россией и Европой, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, действия лидеров Евросоюза прямо указывают на подготовку к серьезной конфронтации с Москвой. Он также отметил, что позиция президента США Дональда Трампа как миротворца является лицемерной.

После заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и Директора СВР Сергея Нарышкина кому не ясно, что Европа готовится к серьезной войне с Россией? Они для этого все делают. Им очень важно, чтобы конфликт на Украине продолжался до начала столкновения РФ и ЕС. Трамп хочет Нобелевскую премию мира, он миротворец. Особенно с Венесуэлой он так миротворчески уничтожает лодки и людей. Трамп, как президент США, никогда не будет действовать, чтобы нарушались интересы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, который является основным поставщиком оружия и техники, в том числе и для стран ЕС и Украины, — высказался Соболев.

Ранее генерал-майор бундесвера Майк Келлер заявил, что конфликт на Украине в обозримом будущем не завершится. Он заявил, что Запад должен продолжать обеспечивать Киев «постоянным потоком ресурсов».

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявил, что российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям, а Москва продолжает укреплять свой оборонный потенциал, несмотря на ужесточение западной политики. Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая выразила озабоченность по поводу российских военных расходов.