Президент Молдавии Майя Санду хочет ликвидировать свою страну в угоду Западу, стремясь объединить ее с Румынией, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Алена Аршинова. По ее словам, молдаване не могут этому воспрепятствовать, поскольку глава государства установила полный контроль над властью.

Последовательная позиция Майи Санду продолжает открываться. Изначально было понятно, что она является гражданкой Румынии и активно вовлекает в страну все население Молдавии, включая даже левый берег Днестра. Она проводит фактически акцию за вступление в гражданство Румынии. Проведенные ранее ею референдумы являются композитом проевропейской, прорумынской политики: она под корень сносит молдавскую государственность. Сейчас где-то больше половины молдаван обладают гражданством Румынии, то есть при желании, при политической воле двух президентов [Молдавии и Румынии] Молдавия может потерять статус государства, — высказалась Аршинова.

Он подчеркнула, что Санду представляет собой подготовленного представителя интересов коллективного Запада. По мнению депутата, политический курс президента Молдавии свидетельствует не только о ее образовательном уровне, но и о прозападном карьерном росте.

Практически Санду руководит центральный офис в Брюсселе, то есть она делает все, включая вопросы по дерусификации, искривлению государственности. Это последовательная политика Румынии, Брюсселя и коллективного Запада. Фактически молдаване сейчас не имеют возможности противиться этой политике, поскольку Майя Санду узурпировала власть, — резюмировала Аршинова.

Ранее Санду выразила готовность лично поддержать объединение Молдавии с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. Свою позицию она аргументировала сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что для маленького государства становится все труднее поддерживать независимость и демократические институты.