Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:02

В Госдуме объяснили, почему Санду мечтает отдать Молдавию Румынии

Депутат Аршинова: Санду хочет ликвидировать Молдавию в угоду Западу

Майя Санду Майя Санду Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Молдавии Майя Санду хочет ликвидировать свою страну в угоду Западу, стремясь объединить ее с Румынией, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы Алена Аршинова. По ее словам, молдаване не могут этому воспрепятствовать, поскольку глава государства установила полный контроль над властью.

Последовательная позиция Майи Санду продолжает открываться. Изначально было понятно, что она является гражданкой Румынии и активно вовлекает в страну все население Молдавии, включая даже левый берег Днестра. Она проводит фактически акцию за вступление в гражданство Румынии. Проведенные ранее ею референдумы являются композитом проевропейской, прорумынской политики: она под корень сносит молдавскую государственность. Сейчас где-то больше половины молдаван обладают гражданством Румынии, то есть при желании, при политической воле двух президентов [Молдавии и Румынии] Молдавия может потерять статус государства, — высказалась Аршинова.

Он подчеркнула, что Санду представляет собой подготовленного представителя интересов коллективного Запада. По мнению депутата, политический курс президента Молдавии свидетельствует не только о ее образовательном уровне, но и о прозападном карьерном росте.

Практически Санду руководит центральный офис в Брюсселе, то есть она делает все, включая вопросы по дерусификации, искривлению государственности. Это последовательная политика Румынии, Брюсселя и коллективного Запада. Фактически молдаване сейчас не имеют возможности противиться этой политике, поскольку Майя Санду узурпировала власть, — резюмировала Аршинова.

Ранее Санду выразила готовность лично поддержать объединение Молдавии с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. Свою позицию она аргументировала сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что для маленького государства становится все труднее поддерживать независимость и демократические институты.

Молдавия
Румыния
Майя Санду
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец одного из погибших в роддоме новорожденных рассказал о горе в семье
Норильские врачи не выпишут двух сестер с истощением в ближайшие дни
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат «Золотой граммофон»
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.