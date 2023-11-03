В Госдуме оценили возможности ИИ справиться с проверкой «домашки» Депутат Тутова: школьников заинтересует новая форма проверки домашних заданий

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Искусственный интеллект (ИИ) может стать хорошим помощником для учителей в проверке домашних заданий, уверена член комитета Госдумы по просвещения Лариса Тутова. В разговоре с «Парламентской газетой» она подчеркнула, что школьников также заинтересует новая форма проверки «домашки», они будут воспринимать ее как компьютерную игру.

Сервис «Цифровой помощник учителя» лишь облегчит труд педагога. <...> Скорее всего, школьники заинтересуются новыми формами проверки заданий, это как квест, компьютерная игрушка с переходом на другой уровень, где видны все ошибки и недочеты, — уверена парламентарий.

Данное мнение не разделяет первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Яна Лантратова. Она убеждена, что при проверке домашней работы должны учитываться индивидуальные особенности каждого ученика, что будет не под силу нейросетям. Кроме того, нестандартный подход к решению задания ИИ может расценить как ошибку. Так, например, если школьник не смог выполнить задачу, но подошел к ней через свой метод, педагог может поставить ему тройку вместо двойки за старательность, рассказала депутат.

Ничто не заменит живое общение педагога с классом. Это убьет творческую компоненту в образовании, егэфицирует всю школу, — отметила Лантратова.

Минпросвещения России ранее представило стратегию развития отечественной системы образования. В ведомстве предложили ввести автоматическую компьютерную проверку домашних заданий школьников.