Да придет спаситель: поможет ли ИИ разгрузить школьных учителей ИИ поможет учителям проверять домашние задания: в чем плюсы и минусы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Минпросвещения России представило стратегию развития отечественной системы образования. В ведомстве предложили ввести автоматическую компьютерную проверку домашних заданий школьников. Начать тестовое применение системы хотят до 2024 года. NEWS.ru узнал, как к этой идее относятся учителя и специалисты IT, и проверил экспериментальным путем, насколько нейросети способны заменить педагогов.

Почему проверку домашних заданий решили поручить нейросети

27 октября в ходе форума «ПРОФ-IT» замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ школьников — задания будут проверяться автоматически. На базе Московской электронной школы планируется создать специальную государственную информационную систему.

Идея автоматизировать проверку домашних заданий в школах России впервые возникла в 2021 году. Тогда в июле была опубликована стратегия Минпросвещения РФ «Цифровая трансформация образования». Из документа следовало, что планируется осуществить задуманное до 2024 года. Через семь лет ведомство хочет, чтобы с помощью искусственного интеллекта начали проверять 50% всех домашних работ школьников.

«Сервис „Цифровой помощник учителя“ с привлечением экспертных систем искусственного интеллекта автоматизирует проверку домашних заданий и планирование рабочих программ, <...> поможет сформировать эффективную систему выявления <...> талантов у детей», — говорится в стратегии.

В Министерстве объясняют, что сейчас у педагогов уходит много времени на бюрократию и отчетность. Также планируется запуск других цифровых сервисов, которые помогут преподавателям.

Что думают преподаватели об автоматической проверке домашних заданий

Заслуженный учитель России и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург положительно оценивает идею частично возложить проверку домашних заданий на искусственный интеллект. По его словам, возможности для этого есть, а тормозить технический прогресс нельзя.

«Это вполне естественно и современно. Нужно, чтобы учитель был в состоянии проверить несколько классов по 30 человек. Эта автоматическая проверка сейчас вполне возможна, она дает возможность очень быстро все эти вещи проверять. Ничего в этом плохого я не вижу», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Как напомнил Ямбург, дети XXI века совсем другие: у них иные интересы, иные условия, в которых они растут. Поэтому методы их обучения тоже отличаются. Отвечая на вопрос NEWS.ru, директор заметил, что не ожидает замены любых домашних заданий тестовой системой, адаптированной под компьютерную обработку.

«Это новаторство и новшество, это как бы два плеча коромысла, их нужно держать в равновесии. Нужна здесь гармония. Ни в какое сплошное тестирование это (внедрение автоматической проверки заданий. — NEWS.ru) не превратится», — сказал педагог.

Противоположного мнения придерживается учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он считает, что педагог должен сам выбирать формат проверки заданий.

«Не может быть единой для всех системы проверки домашних заданий. <...> Учитель проверяет работы не для того, чтобы поставить оценки, а для того, чтобы понять, что ученик знает, а чего не знает, как ему помочь узнать больше», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Луховицкий, что учителя часто придумывают задания самостоятельно. Он пока не может предположить, как ИИ будет проверять такую «домашку».

«Именно этого требуют нынешние ВГОС (стандарты образования, — NEWS.ru): творчество подхода, индивидуализации заданий и так далее. Как может это согласовываться с какими-либо формами компьютерной проверки? Я не знаю», — подытожил педагог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думает о предложении эксперт по нейросетям

По словам руководителя проекта по интеграции нейросетей Александра Жадана, который написал выпускную работу с помощью ChatGPT, пока не существует искусственного интеллекта, который справился бы с распознаванием рукописного текста и исправлением ошибок в нем.

«Если говорить про цифровую проверку, то можно попробовать. Но все еще нужно время на обучение языковых моделей. На текущий момент в РФ есть только две модели, которые можно адаптировать под эту задачу: GigaChat и YaGPT. Первая работает лучше, но пока не адаптирована под образовательные нужды. YaGPT работает хуже, но у команды есть планы по развитию в сфере образования», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Справится ли нейросеть со школьной программой

Во время подготовки материала редакция NEWS.ru решила проверить, как разные языковые модели сами решают 13 заданий из школьной программы. В исследовании участвовали популярные нейросети — ChatGPT, GigaChat и YaGPT.

Сначала они должны были исправить текст с намеренно допущенными грамматическими и пунктуационными ошибками. Лучше всех справился ChatGPT: один раз вместо запятой он использовал союз, хотя этого в задании не было. Похожий результат выдал GigaChat, сделав на одну ошибку больше: он заменил слово на похожее по смыслу. YaGPT выполнить задание не смог, сославшись на слишком большое количество ошибок.

Также языковые модели попросили решить три задачи на логику для учеников начальных классов. Лучший результат показал ChatGPT. Две другие нейросети выдали по одному правильному ответу.

С заданием из ЕГЭ на теорию вероятности справились все. Пример на скорость три нейросети решили по-разному. Задачи по геометрии вызвали трудность у искусственного интеллекта. В большинстве случаев программам не хватило известных переменных, что часто встречается в школьных учебниках по этому предмету.

Нейросети пока не могут выдать стабильно хороший результат и в тестах, не требующих каких-либо расчетов. Например, по биологии, географии или истории, они решали их через раз. Однако это не касается истории: например, модель GigaChat правильно ответила на все запросы о порядке разных событий.

В итоге ни одна из нейросетей не смогла показать удовлетворительный результат в решении школьных заданий. ChatGPT и GigaChat дали пять правильных ответов из 13, YaGPT — четыре.

Читайте также:

В России решили защитить человеческий голос от искусственного интеллекта

Нейросеть назвала людей пришельцами, а Илона Маска — тайным лидером землян

В Госдуме предложили использовать ИИ в предвыборной агитации