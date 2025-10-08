Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:50

В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента

Депутат Милонов: Макрон находится в состоянии политической смерти

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон является политическим трупом, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, в аналогичном состоянии находятся все европейские политики.

Макрон создал систему политической некрофилии, он, как политический трупак, чувствует себя вполне комфортно. Ведь все европейские политики находятся в состоянии политической смерти, но держатся друг за друга, как сектанты. Поэтому Макрон приятно себя чувствует. Он даже супругу себе выбрал, которая напоминает ему о смерти, — отметил Милонов.

Парламентарий добавил, что действующему лидеру Франции не суждено долго править страной. Как только местные жители осознают, кто ими управляет, Макрон уйдет со своего поста, заключил депутат.

Ранее политолог Ирина Давидян заявила, что Макрона ненавидят и левые, и правые французы. По ее словам, это говорит о том, что господству либералов в стране пришел конец.

депутаты
президенты
Франция
Эммануэль Макрон
