В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента

Президент Франции Эммануэль Макрон является политическим трупом, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, в аналогичном состоянии находятся все европейские политики.

Макрон создал систему политической некрофилии, он, как политический трупак, чувствует себя вполне комфортно. Ведь все европейские политики находятся в состоянии политической смерти, но держатся друг за друга, как сектанты. Поэтому Макрон приятно себя чувствует. Он даже супругу себе выбрал, которая напоминает ему о смерти, — отметил Милонов.

Парламентарий добавил, что действующему лидеру Франции не суждено долго править страной. Как только местные жители осознают, кто ими управляет, Макрон уйдет со своего поста, заключил депутат.

Ранее политолог Ирина Давидян заявила, что Макрона ненавидят и левые, и правые французы. По ее словам, это говорит о том, что господству либералов в стране пришел конец.