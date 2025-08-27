В Госдуме оценили идею отмены пенсионных баллов

Предложение главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене системы пенсионных баллов уже реализовано в действующем законодательстве, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. По ее словам, текущая пенсионная система уже предусматривает учет нестраховых периодов в страховой стаж.

Парламентарий пояснила, что такие периоды, как служба в армии, участие в СВО или уход за ребенком до полутора лет, учитываются именно как страховой стаж, хотя работодатель в это время не производит страховых взносов. Бессараб подчеркнула, что от размера зарплаты зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые будущий пенсионер формирует в своем пенсионном кошельке. Она подчеркнула, что при этом существует ограничение до 10 ИПК, а все остальное поступает в общий кошелек пенсионного фонда.

На сегодня получается, что чем больше человек платит, тем больше он пенсионеров содержит фактически. Это солидарная система — разрушив ее сейчас, мы разрушим фактически все, — отметила депутат.

Бессараб напомнила о поручении президента от 2022 года рассмотреть возможность увеличения стоимости ИПК для граждан со стажем более 30 лет. По ее словам, это позволило бы увеличить пенсию людям, долгое время работавшим на низкооплачиваемых должностях.

В заключение парламентарий указала на необходимость реализации президентских поручений в этой сфере. Это позволило бы государству поддержать граждан с большим трудовым стажем, но со скромными пенсионными накоплениями, за счет специальных повышающих коэффициентов.

Ранее Миронов заявил, что в России необходимо отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов. По его словам, взамен нужно разработать прозрачные критерии назначения выплат.