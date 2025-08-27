День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:44

В Госдуме оценили идею отмены пенсионных баллов

Депутат Бессараб: на размер пенсии должен влиять трудовой стаж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене системы пенсионных баллов уже реализовано в действующем законодательстве, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. По ее словам, текущая пенсионная система уже предусматривает учет нестраховых периодов в страховой стаж.

Парламентарий пояснила, что такие периоды, как служба в армии, участие в СВО или уход за ребенком до полутора лет, учитываются именно как страховой стаж, хотя работодатель в это время не производит страховых взносов. Бессараб подчеркнула, что от размера зарплаты зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые будущий пенсионер формирует в своем пенсионном кошельке. Она подчеркнула, что при этом существует ограничение до 10 ИПК, а все остальное поступает в общий кошелек пенсионного фонда.

На сегодня получается, что чем больше человек платит, тем больше он пенсионеров содержит фактически. Это солидарная система — разрушив ее сейчас, мы разрушим фактически все, — отметила депутат.

Бессараб напомнила о поручении президента от 2022 года рассмотреть возможность увеличения стоимости ИПК для граждан со стажем более 30 лет. По ее словам, это позволило бы увеличить пенсию людям, долгое время работавшим на низкооплачиваемых должностях.

В заключение парламентарий указала на необходимость реализации президентских поручений в этой сфере. Это позволило бы государству поддержать граждан с большим трудовым стажем, но со скромными пенсионными накоплениями, за счет специальных повышающих коэффициентов.

Ранее Миронов заявил, что в России необходимо отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов. По его словам, взамен нужно разработать прозрачные критерии назначения выплат.

Россия
Госдума
пенсии
Светлана Бессараб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закон о тишине в Иркутской области: новые правила
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.