В Госдуме раскритиковали идею легализовать онлайн-продажи алкоголя Депутат Хамзаев назвал непрофессиональной идею легализации онлайн-продаж алкоголя

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Инициатива сенатора Андрея Клишаса о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки, а также поддержка этой идеи Минпромторгом являются «непрофессиональным взглядом на тяжелую беду», заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, такое решение не учитывает социальных последствий для населения.

Я считаю, что это непрофессиональный взгляд на тяжелую, сложную социальную беду и проблему в стране и однобокое мышление, то есть только со стороны продажников, а не анализ в целом, что такое алкогольная индустрия, какая у нее социальная, последовательная часть, урон какой от этого всего, — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев предложил, прежде чем выдвигать подобные инициативы, проанализировать статистику правоохранительных органов, а также Минздрава и Минтруда. По его словам, если за последние годы в России с трудом удается навести порядок в сфере торговли алкоголем, то легализация онлайн-продаж — это откат назад.

Идти в легализацию онлайн-продажи алкоголя — это как ящик Пандоры, который мы открываем. Мы за 10 лет более-менее худо-бедно, тяжело, муторно, но смогли навести порядок хоть в какой-то части алкогольной индустрии. Мы можем откатиться на несколько лет назад просто, — считает законодатель.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил о поддержке ведомством инициативы легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Законопроект разработал и отправил в июне на рассмотрение правительства РФ сенатор Андрей Клишас.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вин отечественного производства через «Почту России». Эксперимент планируется проводить в Москве и Подмосковье с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.