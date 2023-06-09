В Госдуме допустили уступки со стороны России в переговорах с Украиной Депутат ГД Чепа допустил компромиссы со стороны России в переговорах с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может пойти на некоторые компромиссы при условии мирных переговоров с Украиной, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru он при этом подчеркнул, что уступки не могут быть допустимы по ряду ключевых направлений для Москвы. Среди них парламентарий выделил гарантии безопасности, угрозы мирному населению, а также территориальную принадлежность новых регионов, в том числе Крыма.

У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много, — отметил Чепа.

По словам парламентария, Запад провоцирует развитие украинского конфликта. При этом ситуация, как политическая, так и экономическая постоянно меняется, поэтому по итогу мирные переговоры будут зависеть от готовности западных стран реагировать на изменяющиеся условия, считает Чепа.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о допустимости мирных переговоров. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели специальной военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.