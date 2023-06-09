Проведение переговоров между Россией и Украиной и последующее подписание мирного соглашения между двумя государствами возможно, заявил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины, передает NV.ua.

А интерес россиян был озвучен в так называемой СВО — это денацификация, демилитаризация, деНАТОзация, то есть, по сути, стереть нацию украинскую с лица земли, потому что нас якобы, с их точки зрения, не существует. Так я говорю, вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться. Сначала пусть идут прочь, — сказал Резников.