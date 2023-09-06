В Госдуме объяснили, почему российская армия ушла из Работино Депутат ГД Соболев: отступление из Работино носило тактический характер

Фото: МО РФ

Отступление российской армии из Работино носило тактический характер, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он отметил, что в Минобороны еще не до конца решили вопросы по восстановлению вооруженных сил, воюющих в зоне СВО. Он подчеркнул, что после полного восстановления армии военные действия России продолжатся.

Однако отступление было сделано из тактических соображений. Серьезных проблем там нет, но мы еще не до конца решили вопросы по восстановлению вооруженных сил, воюющих в зоне СВО. Вскоре армия будет способна выполнять любые задачи, как оборонительные, так и наступательные. Пока допускаю, что мы будем продолжать брать какие-то населенные пункты, в каких-то временно отступать. Критической обстановки в Работино нет, — сказал Соболев.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь отмечал, что практически все Работино находится под огневым контролем российской армии. По его словам, вывода войск или отступления из села не было.

Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.