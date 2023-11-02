В Госдуме объяснили, почему не стоит ждать истощения мобрезерва Украины Депутат ГД Журавлев: мобилизационный резерв Украины еще достаточно велик

Фото: МО Украины

Мобилизационный резерв Украины еще достаточно велик, поэтому не стоит надеяться, что он вдруг резко исчерпается, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинцы сражаются так же отчаянно, как и русские солдаты.

Что касается подготовки, то те, с кем мы сталкиваемся в бою, достаточно хорошо тренированы и, скорее, всего западными инструкторами. Другое дело, что солдаты ВСУ становятся все менее мотивированными. Это как раз то, над чем мы прежде всего должны работать, показывая, что лучшим выходом для каждого, кто служит в украинской армии, будет немедленно сдаться в плен, — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что в остальном украинцы действительно родной русским народ. Журавлев указал, что на поле боя украинские бойцы сражаются так же упрямо, как и российские.

А диванных экспертов, которые в этом еще сомневаются, приглашаю лично убедиться. Добро пожаловать в окопы, сами все увидите, — заключил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что если часть войск ВСУ уже перекинули с южного направления на Авдеевку, это значит, что у армии не осталось резервов. По его словам, Киеву остается готовить бойцов только из мирных мужчин, которые прежде в жизни никогда даже не держали в руках оружия.