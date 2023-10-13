В Госдуме объяснили, почему Джонсон в лицо украинцам признался в любви к РФ

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Борис Джонсон

Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в любви к России на украинском телевидении показывает, что попытки вычеркнуть из истории русскую культуру несостоятельны, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом он пошутил, что Джонсону стоит остерегаться реакции украинских властей из-за его «подозрительно русского» имени.

Украина настолько надоела Западу, что даже почетный гражданин Киева Борис Джонсон издевается над русофобскими устремлениями тамошнего населения, указывая, что все потуги на уничтожение русской культуры несостоятельны, — сказал депутат.

По его словам, как бы ни пытались по украинской наводке в Европе и США вычеркнуть из истории великих русских деятелей, таких как композитор Петр Чайковский, художник Илья Репин и писатель Федор Достоевский, они вечно останутся в мировом культурном наследии. Однако в украинском обществе подобные мысли до сих пор вызывают бурление, отметил Журавлев.

Как бы бывшему британскому премьеру теперь не оказаться в расстрельных списках сайта «Миротворец». Тем более что даже имя у него — следует обратить внимание — подозрительно русское, — пошутил депутат.

Ранее Борис Джонсон в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что остается русофилом и восхищается русским языком и русской культурой. По его словам, всем этим только «дурак не будет восхищаться».

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск признался в любви к русскому языку, прокомментировав твит украинского повара. Пользователь Coollstranger похвастался свежеиспеченным хлебом, использовав популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Предприниматель ответил, признавшись в любви к звучанию русского языка.