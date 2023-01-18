В Госдуме объяснили необходимость полного запрета вейпов Депутат Госдумы Леонов поддержал полный запрет вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа вейпов несовершеннолетним в России запрещена, однако продавцы игнорируют это, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов. По его словам, на первом этапе нужно ужесточить правила реализации этих устройств, а на втором — полностью запретить их.

Несовершеннолетним уже запрещена продажа вейпов, просто это никто не соблюдает, кто торгует ими. К каждому ларьку контролера не приставишь, — заявил Леонов.

Он добавил, что поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина о проработке запрета вейпов — это предложение фракции ЛДПР.

Мы год назад внесли законопроект, полностью запрещающий продажу вейпов и детям, и взрослым в России. Мы неоднократно об этом говорили, в том числе на сегодняшнем заседании. Вячеслав Викторович после моего выступления от фракции как раз эту тему и поднял, — напомнил депутат.

Леонов отметил, что очень много молодых людей гибнет из-за курения вейпов. По его словам, бывают также случаи, когда вейпы взрываются.

Большинство устройств — черный рынок, ввезены в нашу страну нелегально, никаких налогов не платится. Если сигареты продаются в шкафах, на прилавках их не видно, а вейпы — пожалуйста. На пачках сигарет есть предупреждающие знаки и устрашающие картинки, а на упаковках вейпов такого нет. Поэтому подростки воспринимают это как игру, — резюмировал депутат.

18 января Володин поручил комитетам Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с вейпами и внести предложения о возможности их запрета.