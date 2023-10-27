В Госдуме обвинили власти Искитима в нападении бездомных собак на школьницу Депутат Бурматов обвинил власти Искитима в нападении бездомных собак на ребенка

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Членов администрации Искитима, отвечающих за решение проблемы с бездомными животными, необходимо привлечь к ответственности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, они проявили халатное отношение к своим обязанностям, не заключив контракты по отлову животных. Это привело к тому, что в результате нападения бродячих собак пострадала маленькая девочка.

Местного чиновника, отвечающего за регулирование численности безнадзорных собак в городе, надо посадить. <...> Агрессивных, бездомных собак на улице города находиться не должно. Когда этот чиновник сядет, а основания для этого есть, он поймет, что это история не про собак, а про людей. И это такая же муниципальная функция. Уголовных статей здесь несколько: халатность, причинение вреда по неосторожности, — заявил Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что он получил обращения, связанные с проблемой отлова бродячих животных. По его словам, он направит соответствующие депутатские запросы в нужные инстанции. Бурматов также заявил, что по факту произошедшего должны быть организованы следственные мероприятия и возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 26 октября стая бродячих собак напала на маленькую девочку в Искитиме, искусав ей лицо и руки. Местные жители отмечают, что подобные инциденты происходят в городе часто, однако местные власти не принимают никаких мер для решения проблемы. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт нападения, проводится проверка.