«Искусали все лицо»: очевидец о нападении бездомных собак на школьницу В Искитиме бездомная собака искусала ребенку лицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стая бездомных собак напала на ребенка в Искитиме и искусала ему все лицо и руки, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего Анастасия Киреева. По ее словам, подобные инциденты происходят в городе практически регулярно. Так, 27 октября от бездомных собак также пострадал мужчина. Жительница Искитима жалуется, что к настоящему моменту не было принято никаких мер, направленных на борьбу с бродячими животными.

Вчера маленькая девочка пострадала. Я живу рядом, узнала, что, когда девочка шла домой, на нее набросилась стая собак, напали, искусали все лицо и руки. Прохожие увидели и начали их отгонять, в 15:00 это было. Потом вызвали скорую, ее увезли, — рассказала Киреева.

Представители пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о нападении стаи собак на ребенка. Врачи больницы, в которую госпитализировали пострадавшую, обратились в полицию, ведется проверка.

Волонтер Светлана Дюжикова ранее напомнила россиянам о том, как себя вести при встрече со стаей собак. Она подчеркнула, что нужно сохранять хладнокровие и спокойствие. Если собаки начинают облаивать человека, необходимо встать спиной к дереву, забору или стене. Это не позволит им окружить и повалить потенциальную жертву. Отбиваться от напавшей собаки можно подручными средствами.