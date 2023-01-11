В Госдуме обвинили Украину в сообщениях о минировании ТЦ в Москве Депутат Матвейчев: ложные заявления о минировании ТЦ делаются Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ложные заявления о минировании российских торговых центров, школ и административных зданий осуществляются со стороны Украины, рассказал Lenta.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, комментируя новость о лжеминировании всех ТЦ в Москве. По словам депутата, это делается с целью принести России экономические убытки, так как из-за каждого сообщения о минировании происходит эвакуация здания с вызовом спасателей. Парламентарий уточнил, что лжеминирование осуществляется украинской стороной с 2014 года во всех российских регионах.

Эти «минирования» происходят с украинской стороны уже в течение нескольких лет, с 2014 года во всех регионах России. Они занимаются, как они считают, сеянием хаоса, чтобы нам тут жизнь медом не казалась, и экономические убытки нам наносятся, потому что каждое такое минирование — эвакуация, вызов спасателей — это деньги, — рассказал Матвейчев.

Депутат напомнил, что в России сообщения о лжеминировании не стали бы распространять, так как за это предусмотрена ответственность в виде крупных штрафов или исправительных работ.

Ранее неизвестный отправил сообщения о минировании всех московских торговых центров. По данным сотрудника экстренных служб , посетителей ТЦ не эвакуируют. Предварительно, угроза исходила с территории Украины. Оперативники проводят проверку некоторых центров.