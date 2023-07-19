В Госдуме не поддержали инициативу о длинных майских праздниках Комитет ГД по труду рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости. Инициатива принадлежит группе депутатов от фракции «Новые люди». По их мнению, отдых на майские праздники можно продлить за счет сокращения новогодних каникул.

По словам члена комитета Михаила Тарасенко, оснований для поддержки законопроекта нет. Документ уже получил ряд отрицательных заключений, в том числе от профсоюзов.

Такие инициативы периодически возникают... На самом деле, авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что идею о продлении майских выходных поддержал сенатор и детский хирург Владимир Круглый. Он отметил, что инициатива может понравится россиянам, имеющим дачи и приусадебные участки. При этом он заявил, что длинные зимние выходные не нужны, поскольку россияне почти все эти дни проводят дома.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, в свою очередь, отмечал, что от коротких выходных в мае «очень мало толку». По его словам, россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.