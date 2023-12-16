В Госдуме назвали условие возможного закрытия рынка «Садовод» Депутат ГД Хамзаев: «Садовод» нужно закрыть, если руководство не поможет МВД

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Столичный рынок «Садовод» следует закрыть, если его руководство не будет оказывать содействие в поимке участников нападения на сотрудников полиции, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Что касается самих нападавших, то, по мнению парламентария, они должны быть высланы их страны.

Я считаю, руководство рынка должно быть обложено большим денежным штрафом. <...> А если оно не будет осуществлять содействие в поиске и поимке, то закрыть этот рынок и все, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что все участники произошедшего должны быть выявлены и привлечены к ответственности. После отбытия наказания их следует депортировать с пожизненным запретом на въезд в Россию.

Никакой конфликт вы никогда не сможете опередить или узнать, он всегда происходит на бытовой или иной почве. Но выявить и наказать — это обязанность правоохранительной системы, в рамках закона, конечно, — заключил Хамзаев.

Как сообщалось ранее, полиция задержала 82 человека после стычки с рабочими на рынке «Садовод». Инцидент произошел накануне в ходе попытки задержания водителя, который не остановился по требованию представителей власти. Агрессивно настроенные рабочие начали мешать полиции и повредили служебный автомобиль. Толпа разошлась после двух предупредительных выстрелов в воздух.

СКР возбудил два уголовных дела в отношении гражданина Таджикистана, который напал на сотрудника полиции. Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти.