В Госдуме назвали риски использования маткапитала для инвестиций Депутат Бессараб назвала инвестиции рискованным способом применения маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого разрешить использовать материнский капитал в бизнес-инвестициях несет риски для получателей выплат, рассказала в беседе с «360» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, подобное использование средств маткапитала может повлечь за собой потерю семьей средств, предназначенных на поддержку рожденных детей.

Любая норма об инвестиционном вопросе имеет большие риски. Потому что семья может просто потерять деньги, которые изначально нацелены на поддержку родителей и рожденных детей. Я категорически против такого расширения перечня по реализации выплаты, — пояснила депутат.

Предложения о новых вариантах реализации материнского капитала звучат в Госдуме регулярно, напоминает издание. По словам Леонида Слуцкого, возможность инвестировать выплату в российские предприятия убережет деньги от инфляции и приумножит средства семьи, в том числе за счет налогового вычета. Однако Светлана Бессараб разъяснила, что инфляция в случае с маткапиталом не имеет значения.

Его будут индексировать каждый год. Это не значит, что если ребенок родился, то господдержку тут же нужно получить. Нет. Ее можно забрать и на следующий год после рождения. Тогда пройдет индексация выплаты, причем на реальное, а не на прогнозное значение инфляции. Есть точная гарантия повышения этой суммы ежегодно, — рассказала законодатель.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили бесплатно давать землю парам, состоящим в браке более 10 лет и имеющим детей. Согласно инициативе, выделенный земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, в том числе родителей и их детей.