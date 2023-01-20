В Госдуме назвали фейком снимки ПВО на крышах Москвы Депутат Госдумы Лебедев назвал фейком снимки ПВО на крышах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимки ЗРПК «Панцирь-С1» на крышах бизнес-центра и Минобороны в Москве недостоверны, заявил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев. По его словам, речь идет о снимках, сделанных посредством монтажа.

Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж, — подчеркнул депутат.

Ранее военкор, член Совета по правам человека Александр Коц отреагировал на публикацию российскими Telegram-каналами видеокадров, на которых, предположительно, происходит установка систем ПВО в Москве, выразив мнение, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство, которое несет ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Минобороны РФ не комментировало опубликованные фото и видео.