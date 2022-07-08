В Госдуме назвали две причины, почему 8 июля не станет выходным днем Депутат ГД Бессараб назвала две причины, почему 8 июля не станет выходным днем

Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва»

День семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля, вряд ли станет выходным днем, так как в Трудовом кодексе уже закреплены 14 праздничных календарных дней, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула в комментарии для «Слово и Дело», что это один из самых больших пакетов выходных дней среди европейских стран.

В соответствии с Трудовым кодексом у нас уже есть 14 праздничных календарных дней, которые, в случае их выпадения на выходные, переносятся, и таким образом формируются новогодние и весенние каникулы. Кроме того, у нас есть еще 28 дней отпуска. Это один из самых больших пакетов выходных среди европейских стран, — уточнила Бессараб.

Еще одной причиной депутат выделила тот факт, что если 8 июля решат сделать выходным, то придется «забрать у россиян праздник в обмен на этот». Она считает, что если в России примут решение добавить 15-ый календарный день, то им станет именно 31 декабря. Более того, работодателям придется платить сотрудникам двойную ставку, если они захотят привлечь специалистов к работе в День семьи, любви и верности. Бессараб считает, что это негативно скажется на российской экономике, которая находится под санкционным давлением Запада.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать выходным День семьи, любви и верности, празднуемый 8 июля. Отмечается, что дополнительный выходной день позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».