В Госдуме нашли способ решить проблему дефицита кадров в сфере обслуживания Депутат ГД Нилов предложил повысить зарплаты в сфере обслуживания

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Чтобы справиться с дефицитом кадров в сфере обслуживания, необходимо повысить зарплаты персоналу, уверен глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Комментируя ситуацию «Радио 1», парламентарий подчеркнул, что организации также могут участвовать в программах переобучения или брать на стажировку студентов.

Например, в Казани в сферу обслуживания из-за маленьких зарплат молодежь не идет, но пенсионеров там переучивают, и во время обучения с ними взаимодействуют будущие работодатели, которые потом их устраивают. Делают это на базе колледжа, — рассказал Нилов.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров тоже согласился, что для решения проблемы дефицита кадров штатному персоналу нужно повышать заработную плату. Он также напомнил, что руководители компаний могут пойти по пути автоматизации, таким образом увеличив производительность труда.

Эксперт рынка труда Наталья Данина отметила, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания возросло на 80%. Среди них 40% — это предложения для продавцов, обсуживающего персонала, специалистов в сфере туризма. Она подчеркнула, что работодатели уже начинают повышать зарплаты сотрудникам, чтобы удержать старых и привлечь новых. Эксперт назвала это уникальной для рынка труда ситуацией.

Это уникальная ситуация, потому что обычно зарплата растет на фоне роста производительности труда. Сейчас она растет на фоне жесткого дефицита, работодатели просто вынуждены поднимать зарплату. Это не позитивный эффект, но люди нужнее, — пояснила Данина.

Ранее стало известно, что ресторанный рынок Москвы испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По мнению специалистов, данное явление связано с ослаблением рубля, оттоком мигрантов из России, а также общей нехваткой высококвалифицированных кадров.