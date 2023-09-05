Московские рестораторы столкнулись с дефицитом поваров и барменов

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Ресторанный рынок Москвы испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов, сообщает РБК со ссылкой на заявления экспертов рынка. По мнению специалистов, данное явление связано с ослаблением рубля, оттоком мигрантов из России, а также общей нехваткой высококвалифицированных кадров. Помимо поваров и барменов, рестораторы также жалуются на нехватку сотрудников клининга.

Основатель сети ресторанов Станислав Лисиченко отмечает, что падение курса рубля стало основной причиной дефицита кадров в этой сфере. По его словам, «дорогой доллар» почти на 40% снизил доходы иностранных специалистов, отправляющих зарплату домой. Это вынуждает их покидать Россию. Кроме того, дефицит мог возникнуть из-за новых осенних открытий ресторанов, которые платят любые деньги для найма сотрудников.

Представители пресс-службы одной из российских сетей лапшичных отметили, что из-за нехватки кадров компаниям приходится повышать зарплаты сотрудникам, благодаря чему удается избежать проблем с незакрытыми вакансиями. Кроме того, дефицит сотрудников может в скором времени отразиться и на клиентах. В частности им придется дольше ждать свои заказы.

Аналитик Артур Мейнхард ранее объяснил причины роста цен на блюда в российских ресторанах. По его словам, это явление связано с подорожанием продуктов и других товаров, импортируемых в Россию. Кроме того, на это повлиял курс валют.