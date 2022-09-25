В Госдуме американцам посоветовали изучить ядерную доктрину России Лидер ЛДПР Слуцкий посоветовал специалистам США изучить ядерную доктрину России

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Лидер фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал американским специалистам внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать людей через СМИ ответом на возможный удар. Так политик прокомментировал предупреждение помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который предупредил Кремль о последствиях в случае применения РФ ядерного оружия, сообщают «Известия».

США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (РФ. — NEWS.ru), прежде чем делать предупреждения через СМИ, — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР отметил, что именно США в нынешних условиях являются первопричиной конфликта на Украине. И чем быстрее они прекратят накачивать оружием Киев, тем быстрее закончится противостояние.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в администрации США серьезно отреагировали на высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии. При этом, сказала пресс-секретарь, Вашингтон не намерен увеличивать уровень готовности своих ядерных сил.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала западные страны игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина. Она также посоветовала продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.