В Генштабе рассказали об осеннем призыве В Генштабе РФ заявили, что осенний призыв никак не связан с проведением СВО

Осенний призыв в России никак не связан с проведением специальной военной операции (СВО), он пройдет в установленные сроки, заявили в Генштабе РФ, передает РИА Новости. Как сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет, а все призывники-срочники будут проходить военную службу на территории страны.

Количество призванных на срочную военную службу текущей осенью будет меньше, чем в прошлом году, и составит 120 тыс. человек. Все призывники-срочники вне зависимости от специальности будут проходить военную службу на территории РФ. После срочной службы они не привлекаются к участию в СВО и будут направлены к месту жительства, — заявил он.

Ранее адвокат Павел Чиков заявил, что в том случае, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданиям гражданина, может подать заявление на альтернативную гражданскую службу. По его словам, это касается не только призывников срочной военной службы, но и мобилизованных, на что указывает Конституционный суд России.