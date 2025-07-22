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22 июля 2025 в 11:02

В ГД предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе

Депутат ГД Нилов предложил разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут разрешить мотоциклистам и водителям мопедов наравне с общественным транспортом ездить по выделенной полосе, сообщает ТАСС. Соответствующее письмо вице-премьеру Виталию Савельеву направил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок. При этом, как показывают в том числе личные наблюдения, такие полосы, в отличие от обычных, нередко пустуют, что потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств, — говорится в письме.

Парламентарий отметил, что мопеды и мотоциклы занимают «небольшую долю» в общем потоке. По его словам, ряд экспериментов по допуску на выделенные полосы мототранспорта, в том числе в Москве, показал, что «риск угрозы безопасности» движения при этом минимален.

Нилов напомнил, что стандартная ширина полосы на городских дорогах варьируется от 2,75 до 3,25 метра, тогда как ширина выделенной полосы составляет четыре метра. По его словам, это «представляет достаточный диапазон для безопасных маневров с участием мотоциклов», что способствует «снижению аварийности на дорогах».

Ранее стало известно, что с 18 июля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие новые размеры штрафов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Изменения внесены согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным федеральному закону.

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Ярослав Нилов
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