В ГД высказались о будущем Ивлеевой после обвинений в дискредитации армии Депутат Шолохов: Ивлееву не могут лишить гражданства и выслать из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву нельзя лишить гражданства РФ и выслать из страны за протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. При этом, по его словам, общественные организации, как и все граждане, могут выражать свое мнение и высказывать подобные призывы.

Давайте действовать как граждане правового государства. На нее составлен протокол за дискредитацию. Это предусмотренное законом действие в ответ на правонарушение, которое может иметь и более серьезные последствия. Но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства и не может быть выслан из страны, — объяснил депутат.

Протокол на Ивлееву, составленный по статье за дискредитацию российской армии, появился на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно указанной статье, Ивлеевой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Затем Telegram-канал SHOT сообщил, что протокол в отношении блогера составили из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По данным канала, позже эти посты были «переопубликованы». SHOT пишет, что блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию остановиться, а в конце 2023 года после скандальной «голой» вечеринки скрыла.