Стало известно, за что могут наказать блогера Ивлееву SHOT: Ивлееву могут наказать за дискредитацию армии из-за постов 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, позже эти посты были «переопубликованы».

Как отметили, в SHOT, в публикациях блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию остановиться. По данным канала, Ивлеева скрыла их в конце 2023 года после скандальной «голой вечеринки», но позже вернула в ленту. В SHOT узнали, что протокол о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) составили в отношении Ивлеевой из-за этих постов двухлетней давности.

Ранее на блогера Анастасию Ивлееву составили протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно указанной статье, Ивлеевой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Позже телекритик Александр Горбунов рассказал NEWS.ru, что блогер— очень творческий человек, на ней не нужно ставить крест. По его словам вернуть девушке былую популярность и любовь россиян поможет проект о помощи детям и животным. По мнению телекритика, если Анастасия Ивлеева будет искренне заниматься благотворительностью, это найдет отклик у людей. И новости о «голой вечеринке» со временем окончательно забудутся, считает эксперт.