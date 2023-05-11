В ГД нашли способ своевременно снабжать деньгами регионы Володин внес законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

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В Госдуму внесен законопроект о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты, сообщили на сайте нижней палаты парламента. Проект в соавторстве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, депутатами и сенаторами внес спикер ГД Вячеслав Володин. Инициатива должна помочь своевременно направлять средства в регионы.

Учитывая, что НДФЛ является основным источником налоговых доходов большинства территорий, закон обеспечит своевременное поступление средств в региональные и местные бюджеты, позволит избегать кассовых разрывов, — отметила пресс-служба Госдумы.

Ожидается, что благодаря поправкам регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства.

Ранее Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за первые четыре месяца 2023 года в 3,4 трлн рублей. При этом ведомство отметило устойчивый прирост нефтегазовых доходов.

В конце апреля правительство России отозвало из Госдумы проект закона о повышении ставки НДФЛ для работающих из-за границы. В кабмине объяснили, что в документ внесут некоторые технические уточнения. Минфин предлагал обязать нерезидентов РФ платить налог по ставке 30% вместо 13%, которые с зарплат россиян обычно отчисляют работодатели.