13 февраля 2026 в 12:15

В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить курение в автомобилях, если в салоне находятся дети, сообщает RT. Инициатива затрагивает также использование вейпов и электронных сигарет.

Почему мы не пускаем детей в курительные комнаты в аэропортах, но спокойно смотрим, как они сидят в таких же газовых камерах на колесах?пояснил он инициативу.

По словам парламентария, «пыхтеть, как паровоз» в автомобиле, когда внутри находятся дети также «вредно и бессмысленно», как вместе дышать парами ртути.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в школьной литературе, где содержатся строчки о вредных привычках, необходимо добавлять пояснения об их вреде. По его словам, в первую очередь речь идет о курении. Вассерман напомнил, что «сиюминутное наслаждение» часто приводит к тяжелым последствиям в будущем.

До этого врач-нарколог Сергей Литков объяснил, что содержащийся в табаке никотин подменяет природный механизм расслабления, поэтому он вызывает зависимость. По его словам, вещество быстро встраивается в систему регуляции эмоций человека.

